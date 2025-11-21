< sekcia Ekonomika
Dôvera britských spotrebiteľov v novembri klesla
Index spotrebiteľskej dôvery GfK pre Spojené kráľovstvo klesol v novembri na -19 bodov z -17 bodov v októbri.
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Britským spotrebiteľom sa v novembri zhoršila nálada a ich dôvera v ďalší vývoj ekonomiky klesla viac, ako analytici predpovedali. Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Index spotrebiteľskej dôvery GfK pre Spojené kráľovstvo klesol v novembri na -19 bodov z -17 bodov v októbri. To je horší výsledok ako očakávaných -18 bodov, keďže domácnosti sa pripravujú na rozpočet, ktorý má ministerka financií Rachel Reevesová zverejniť na budúci týždeň.
Odhaduje sa, že Reevesová vyberie dane vo výške 20 až 30 miliárd libier (22,69 - 34,03 miliardy eur), pričom sa predpokladá spomalenie hospodárskeho rastu, zvýšenie nákladov na pôžičky a rast výdavkov na sociálne zabezpečenie.
Najnovšie údaje zo Spojeného kráľovstva sú „pochmúrnym súborom výsledkov, keď sa blížime k rozpočtu na budúci týždeň“, skonštatoval Neil Bellamy, ktorý riadi spotrebiteľské prieskumy v GfK.
Poukázal pritom na zníženie všetkých piatich zložiek indexu, čo naznačuje, že verejnosť sa pripravuje na ťažké správy. Konkrétne čiastkový index, ktorý odráža názory domácností na vývoj ich osobných financií, sa v novembri znížil na 1 bod z októbrových 3 bodov a index očakávaní v ekonomike klesol o 2 body na -32 bodov. Ochota nakupovať drahé položky klesla tiež, a to o 3 body na -15 bodov.
(1 EUR = 0,8815 GBP)
