Dôvera českých podnikateľov aj spotrebiteľov sa oslabila
Indikátor dôvery podnikateľov klesol o 1,4 bodu na hodnotu 99 bodov a ukazovateľ dôvery spotrebiteľov sa oslabil o 2,6 bodu na úroveň 103,4 bodu.
Autor TASR
Praha 25. mája (TASR) - Nálada v českej ekonomike sa v máji zhoršila. Súhrnný index dôvery sa medzimesačne znížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7 bodu. Indikátor dôvery podnikateľov klesol o 1,4 bodu na hodnotu 99 bodov a ukazovateľ dôvery spotrebiteľov sa oslabil o 2,6 bodu na úroveň 103,4 bodu. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v pondelok na svojej internetovej stránke zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).
Medzimesačne sa zlepšila nálada v českom stavebníctve, ale zhoršila sa dôvera v priemysle, obchode a v službách. „K poklesu podnikateľskej dôvery v máji prispeli najmä nižšie očakávania tempa rastu výrobnej činnosti u podnikateľov v priemysle a výrazne horšie hodnotenie celkovej ekonomickej situácie v obchode,“ uviedol vedúci oddelenia konjunkturálnych prieskumov ČSÚ Jiří Obst.
Podiel spotrebiteľov, ktorí v nasledujúcich dvanástich mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie, sa po výraznom aprílovom raste takmer nezmenil. Podiel respondentov, ktorí hodnotia svoju súčasnú finančnú situáciu horšie ako v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch, sa však zvýšil. Zároveň sa medzimesačne mierne znížil podiel domácností očakávajúcich v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zlepšenie svojej finančnej situácie. Okrem toho sa zvýšil počet respondentov, ktorí neplánujú v nasledujúcich dvanástich mesiacoch veľké nákupy.
