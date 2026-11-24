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Dôvera českých spotrebiteľov sa v novembri medzimesačne mierne zvýšila
Hodnota indexu nálady, ktorý ČSÚ zostavuje, stúpla na 104,5 bodu z úrovne 104,3 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Praha 24. novembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v Českej republike sa novembri mierne zlepšila. Vyplýva to z prieskumu Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorého výsledky zverejnil v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota indexu nálady, ktorý ČSÚ zostavuje, stúpla na 104,5 bodu z úrovne 104,3 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci.
Posilnenie indexu je odzrkadlením menej pesimistického výhľadu. Podiel spotrebiteľov, ktorí v najbližších dvanástich mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie, sa totiž mierne zmenšil. Zároveň sa posilnili očakávania zlepšenia finančnej situácie domácnosti v priebehu najbližšieho roka. Podiel respondentov, ktorí v prieskume uviedli, že ich aktuálna finančná situácia je horšia ako pred rokom, sa v podstate nezmenil.
Počet českých domácností, ktoré v najbližších dvanástich mesiacoch neplánujú veľké nákupy, sa však zvýšil. Obavy spotrebiteľov z rastúcich cien a z rastu nezamestnanosti sa nezmenili, hoci zostávajú relatívne vysoké.
Hodnota indexu nálady, ktorý ČSÚ zostavuje, stúpla na 104,5 bodu z úrovne 104,3 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci.
Posilnenie indexu je odzrkadlením menej pesimistického výhľadu. Podiel spotrebiteľov, ktorí v najbližších dvanástich mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie, sa totiž mierne zmenšil. Zároveň sa posilnili očakávania zlepšenia finančnej situácie domácnosti v priebehu najbližšieho roka. Podiel respondentov, ktorí v prieskume uviedli, že ich aktuálna finančná situácia je horšia ako pred rokom, sa v podstate nezmenil.
Počet českých domácností, ktoré v najbližších dvanástich mesiacoch neplánujú veľké nákupy, sa však zvýšil. Obavy spotrebiteľov z rastúcich cien a z rastu nezamestnanosti sa nezmenili, hoci zostávajú relatívne vysoké.