Dôvera fínskych spotrebiteľov klesla najnižšie od apríla 2024
Inflačné očakávania Fínov na obdobie najbližších 12 mesiacov sa v marci posilnili.
Autor TASR
Helsinki 27. marca (TASR) - Nálada spotrebiteľov vo Fínsku v marci klesla. Ukázal to prieskum štatistického úradu krajiny, ktorého výsledky zverejnil v piatok. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý štatistický úrad zostavuje, sa oslabil na -11,5 bodu z februárových -10,5 bodu. Klesol tak na najnižšiu úroveň od apríla 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Podindex, ktorý odzrkadľuje očakávania finančnej situácie fínskych domácností v najbližších 12 mesiacoch, klesol na 2,7 bodu z úrovne 4 body, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Ukazovateľ očakávaní v oblasti celkového vývoja ekonomiky krajiny v priebehu najbližšieho roka sa oslabil na -21,3 bodu z februárovej hodnoty -17,9 bodu.
Inflačné očakávania Fínov na obdobie najbližších 12 mesiacov sa v marci posilnili. Podindex, ktorý ich mapuje, stúpol na 4,1 bodu z minulomesačnej úrovne štyroch bodov. Zároveň sa zvýšili obavy fínskych spotrebiteľov z nezamestnanosti. Ukazovateľ očakávaní v oblasti nezamestnanosti sa zhoršil na -29,6 bodu z februárových -25,6 bodu.
Podindex, ktorý odzrkadľuje očakávania finančnej situácie fínskych domácností v najbližších 12 mesiacoch, klesol na 2,7 bodu z úrovne 4 body, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Ukazovateľ očakávaní v oblasti celkového vývoja ekonomiky krajiny v priebehu najbližšieho roka sa oslabil na -21,3 bodu z februárovej hodnoty -17,9 bodu.
Inflačné očakávania Fínov na obdobie najbližších 12 mesiacov sa v marci posilnili. Podindex, ktorý ich mapuje, stúpol na 4,1 bodu z minulomesačnej úrovne štyroch bodov. Zároveň sa zvýšili obavy fínskych spotrebiteľov z nezamestnanosti. Ukazovateľ očakávaní v oblasti nezamestnanosti sa zhoršil na -29,6 bodu z februárových -25,6 bodu.