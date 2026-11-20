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Dôvera francúzskych podnikateľov sa v novembri zhoršila
Nálada sa zhoršila vo všetkých sektoroch francúzskej ekonomiky.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Nálada podnikateľov vo Francúzsku sa v novembri zhoršila. Index dôvery, ktorý zostavuje štatistický úrad krajiny INSEE, klesol na 95 bodov z októbrových 97 bodov. Prepadol sa tak najnižšie od júna a nenaplnili sa očakávania analytikov, že sa medzimesačne nezmení. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nálada sa zhoršila vo všetkých sektoroch francúzskej ekonomiky. Ukazovateľ dôvery v priemysle klesol na 104 bodov z októbrových 105 bodov, keďže podnikatelia negatívne vnímali vývoj zahraničných objednávok. Indikátor nálady v službách sa oslabil na 97 bodov z úrovne 99 bodov, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Dôvodom bol najmä slabší výhľad a hodnotenie dopytu.
Hodnota indexu dôvery v stavebníctve klesla na 94 bodov z októbrových 95 bodov, keďže firmy pesimistickejšie hodnotili doterajšiu aj očakávanú aktivitu a stav objednávok. Nálada v maloobchode a v sektore predaja a opráv motorových vozidiel sa tiež oslabila. Ukazovateľ, ktorý ju mapuje, klesol na 90 bodov z úrovne 92 bodov. Firmy totiž negatívne hodnotili doterajší vývoj tržieb aj výhľad podnikania.
Nálada sa zhoršila vo všetkých sektoroch francúzskej ekonomiky. Ukazovateľ dôvery v priemysle klesol na 104 bodov z októbrových 105 bodov, keďže podnikatelia negatívne vnímali vývoj zahraničných objednávok. Indikátor nálady v službách sa oslabil na 97 bodov z úrovne 99 bodov, na ktorej bol v predošlom mesiaci. Dôvodom bol najmä slabší výhľad a hodnotenie dopytu.
Hodnota indexu dôvery v stavebníctve klesla na 94 bodov z októbrových 95 bodov, keďže firmy pesimistickejšie hodnotili doterajšiu aj očakávanú aktivitu a stav objednávok. Nálada v maloobchode a v sektore predaja a opráv motorových vozidiel sa tiež oslabila. Ukazovateľ, ktorý ju mapuje, klesol na 90 bodov z úrovne 92 bodov. Firmy totiž negatívne hodnotili doterajší vývoj tržieb aj výhľad podnikania.