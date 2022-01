Dôvera francúzskych podnikateľov v januári klesla

Paríž 20. januára (TASR) - Dôvera francúzskych podnikateľov z výrobného sektora v ekonomiku v januári 2022 vzrástla na najvyššiu úroveň za štyri roky, zatiaľ čo dôvera podnikateľov v službách, ako aj celkový index dôvery klesli v reakcii na rýchle šírenie variantu omikron nového koronvírusu. Ukázal to vo štvrtok najnovší prieskum štatistického úradu INSEE.



Podľa prieskumu index podnikateľského sentimentu vo výrobnom sektore vo Francúzsku stúpol v januári na 112 bodov zo 110 bodov v decembri. Tento výsledok mierne prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali nárast indexu na 111 bodov.



Januárová hodnota indexu je najvyššia od februára 2018. Podporil ju vývoj nových objednávok, pričom príslušný čiastkový index stúpol v januári na -1 z -8 bodov. Na druhej strane, optimizmus v súvislosti so všeobecným výhľadom na produkciu zmiernil a príslušný subindex klesol na 23 z 26 bodov, uviedol INSEE.



Prieskum tiež odhalil, že index dôvery v sektore služieb v januári klesol na 105 zo 107 bodu v decembri. To je jeho najnižšia úroveň od vlaňajšieho apríla, keďže sa opäť sprísnili obmedzenia v súvislosti s variantom omikron vo Francúzsku.



V dôsledku toho aj kombinovaný index podnikateľskej dôvery INSEE pre oba sektory (služby aj výrobu) klesol na 107 zo 109 bodov v decembri, čo je tiež jeho najnižšia hodnota od apríla 2020.