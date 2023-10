Dôvera francúzskych podnikateľov v októbri klesla

Paríž 19. októbra (TASR) - Dôvera francúzskych podnikateľov z výrobného sektora v ekonomiku v októbri 2023 klesla, keďže sa zhoršili ich očakávania v oblasti výroby aj výstupných cien. A znížila sa aj celková dôvera podnikateľov v druhej najväčšej ekonomike eurozóny. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že index podnikateľského sentimentu vo výrobnom sektore vo Francúzsku sa v októbri 2023 znížil na 98 bodov z 99 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Mierne tak zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že zostane stabilný na úrovni 99 bodov.



Prieskum INSEE ďalej odhalil, že výrobcovia negatívnejšie hodnotia vyhliadky na produkciu svojich podnikov aj všeobecnú produkciu.



Konkrétne, čiastkový index očakávaní vlastnej výroby klesol na 5 zo 17 bodov a všeobecnej produkcie na -10 zo 6 bodov. A zhoršilo sa aj hodnotenie minulej produkcie (na -11 z -6 bodov). Čiastkový index vývoja predajných cien v nasledujúcich troch mesiacoch sa znížil tiež, a to na 0 zo 4 bodov.



Na druhej strane, podnikateľský sentiment sa zlepšil pri zásobách hotových výrobkov (na 17 zo 14 bodov), pri celkových knihách objednávok (na -17 z -22 bodov) a zvlášť pri zahraničných objednávkach (na -3 z -13 bodov).



Ale indikátor ekonomickej neistoty sa v októbri zvýšil na 29 z 27 bodov v septembri.



Celkový index podnikateľskej dôvery, ktorý zahŕňa všetky odvetvia, od výroby cez stavebníctvo, služby, maloobchod a veľkoobchod, v októbri klesol tiež, a to na 98 zo 100 bodov v septembri.