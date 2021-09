Dôvera francúzskych podnikateľov z výrobného sektora klesla

Paríž 23. septembra (TASR) - Dôvera francúzskych podnikateľov z výrobného sektora v ekonomiku v septembri klesla. Prispelo k tomu horšie hodnotenie minulej výroby, zahraničných objednávok aj menšie očakávania. Ukázal to vo štvrtok prieskum štatistického úradu INSEE.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že index podnikateľského sentimentu vo výrobnom sektore druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v septembri klesol na 106 bodov zo 110 bodov v auguste. To je jeho najnižšia hodnota od apríla, ale stále viac ako dlhodobý priemer 100 bodov.



Analytici pritom predpokladali, že index klesne len mierne na 109 bodov.



Podnikatelia v septembri hodnotili pesimistickejšie minulú aj budúcu produkciu. Čiastkový index minulej výroby sa pritom znížil na 12 z 21 bodov. A index očakávanej produkcie ich vlastných firiem klesol na 19 z 24 bodov. V prípade výrobného sektora ako celku však vzrástol, a to na 23 zo 16 bodov.



Veľa vedúcich predstaviteľov firiem aj naďalej očakáva v najbližších mesiacoch nárast cien hotových produktov. Príslušný čiastkový index stúpol na 27 z 26 bodov.



Pokiaľ ide o knihy objednávok, podnikatelia očakávajú zhoršenie, naznačuje to index objednávok, ktorý v septembri dosiahol -9 bodov po augustových -8 bodoch, pričom index zahraničných objednávok sa prepadol na -19 z -11 bodov.



Celkový index podnikateľskej dôvery vo Francúzsku, ktorý zahŕňa všetky sektory, od priemyslu cez stavebníctvo, služby, maloobchod a veľkoobchod, sa v septembri mierne zvýšil na 111 zo 110 bodov v auguste.