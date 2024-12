Dôvera francúzskych podnikateľov zostala v decembri stabilná

Paríž 19. decembra (TASR) - Dôvera francúzskych podnikateľov z výrobného sektora v ekonomiku zostala v decembri stabilná po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci vykázala určité známky oživenia. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Prieskum odhalil, že index podnikateľského sentimentu vo výrobnom sektore vo Francúzsku zostal v decembri na novembrovej úrovni 97 bodov. Ekonómovia pritom očakávali, že sa index zníži na 96 bodov.



Hodnota indexu sa však stále pohybuje pod svojím dlhodobým priemerom 100 bodov.



Prieskum INSEE ďalej odhalil, že očakávania v oblasti objednávok sa zlepšili, ale všetky ostatné ukazovatele klesli.



Konkrétne, čiastkový index nových objednávok sa v decembri mierne zvýšil na -18 z -21 bodov v novembri, pričom v prípade zahraničných objednávok stúpol na -8 z -19 bodov.



Ale subindex, ktorý odráža všeobecný výhľad produkcie, klesol do záporných hodnôt na -1 z 5 bodov a hodnotenie minulej produkcie sa zhoršilo na -9 z -7 bodov v novembri.



Názory podnikateľov sa zmenili na pesimistické, aj pokiaľ ide o očakávané zmeny pracovnej sily (-2 oproti 2 bodom). A zároveň, očakávané trendy predajných cien boli o niečo menej pozitívne (2 oproti 3 bodom), pričom miera vnímanej ekonomickej neistoty výrazne vzrástla na 32 z 23 bodov v predchádzajúcom mesiaci.



Celkový index podnikateľskej dôvery, ktorý zahŕňa všetky odvetvia, od výroby cez stavebníctvo, služby, maloobchod a veľkoobchod, sa v decembri znížil na 94 z 96 bodov v novembri. To je jeho najmenšia hodnota od júla. Nálada sa pritom zhoršila vo všetkých sektoroch s výnimkou výroby, kde stagnovala.