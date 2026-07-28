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Dôvera francúzskych spotrebiteľov sa v júli medzimesačne posilnila
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje, stúpol na 86 bodov z júnových 84 bodov.
Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Nálada spotrebiteľov vo Francúzsku sa v júli zlepšila. Ukázal to prieskum štatistického úradu krajiny INSEE, ktorého výsledky zverejnil v utorok. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje, stúpol na 86 bodov z júnových 84 bodov. Vyšplhal sa tak na štvormesačné maximum, hoci stále zostáva pod dlhodobým priemerom 100 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index hodnotenia doterajšej finančnej situácie francúzskych domácností sa zlepšil na -26 bodov z júnových -28 bodov. Zlepšil sa aj index očakávanej budúcej finančnej situácie na -14 bodov z -16 bodov. Výrazne sa zlepšili očakávania francúzskych spotrebiteľov v oblasti budúcej životnej úrovne. Ukazovateľ, ktorý ich mapuje, stúpol na -59 bodov z júnových -65 bodov.
Indikátor ochoty Francúzov robiť veľké nákupy sa zlepšil na -36 bodov z úrovne -38 bodov, na ktorej bol predošlý mesiac. Obavy francúzskych spotrebiteľov z nezamestnanosti sa zmiernili. Ukazovateľ, ktorý ich odzrkadľuje, klesol na 55 bodov zo 61 bodov. Výrazne sa znížil aj index očakávanej inflácie, a to na -33 bodov z -15 bodov, čím sa dostal na úroveň, na ktorej bol pred konfliktom na Blízkom východe.
Index hodnotenia doterajšej finančnej situácie francúzskych domácností sa zlepšil na -26 bodov z júnových -28 bodov. Zlepšil sa aj index očakávanej budúcej finančnej situácie na -14 bodov z -16 bodov. Výrazne sa zlepšili očakávania francúzskych spotrebiteľov v oblasti budúcej životnej úrovne. Ukazovateľ, ktorý ich mapuje, stúpol na -59 bodov z júnových -65 bodov.
Indikátor ochoty Francúzov robiť veľké nákupy sa zlepšil na -36 bodov z úrovne -38 bodov, na ktorej bol predošlý mesiac. Obavy francúzskych spotrebiteľov z nezamestnanosti sa zmiernili. Ukazovateľ, ktorý ich odzrkadľuje, klesol na 55 bodov zo 61 bodov. Výrazne sa znížil aj index očakávanej inflácie, a to na -33 bodov z -15 bodov, čím sa dostal na úroveň, na ktorej bol pred konfliktom na Blízkom východe.