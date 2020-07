Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v júli prekvapivo klesla

Paríž 29. júla (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v júli nečakane klesla po júnovom oživení. Ukázal to najnovší prieskum štatistického úradu INSEE, podľa ktorého majú domácnosti v úmysle skôr šetriť, ako utrácať.



INSEE v stredu informoval, že index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny klesol v júli na 94 z 96 bodov v júni. Analytici pritom predpovedali, že sa index v júli zvýši na 99 bodov.



Pohľad Francúzov na ich minulú finančnú situáciu sa tiež zhoršil a príslušný čiastkový index sa v júli znížil o 3 body na -15 bodov. Ale hodnotenie budúcej finančnej situácie zostalo stabilné na úrovni -8 bodov.



Francúzski spotrebitelia, ktorí sa svojimi výdavkami podieľajú významnou mierou na výkone ekonomiky, považujú aktuálnu dobu za vhodný čas na šetrenie. Ukázal to príslušný index, ktorý sa v júli zvýšil, už tretí mesiac po sebe, a to na 26 z 24 bodov.



Obavy domácností z vývoja nezamestnanosti sa v júli, naopak, mierne znížili. Zodpovedajúce čiastkový index klesol na 76 z júnových 78 bodov. Prieskum ukázal tiež, že počet spotrebiteľov, ktorí sa domnievajú, že ceny budú v nasledujúcich 12 mesiacoch rásť, bol výrazne menší ako v júni, pričom tento index stratil 9 bodov.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 26. júna do 20. júla.