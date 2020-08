Dôvera francúzskych spotrebiteľov ostala v auguste stabilná

Paríž 26. augusta (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku bola v auguste stabilná, pričom ich obavy z nezamestnanosti sa opäť zmiernili. Ukázal to najnovší prieskum štatistického úradu INSEE.



INSEE v stredu oznámil, že index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny zostal v auguste na úrovni 94 bodov, na ktorú klesol v júli z júnových 96 bodov. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Prieskum odhalil tiež, že obavy domácností z nezamestnanosti dosiahli v auguste najnižšiu úroveň od apríla, keď vo Francúzsku stále platili prísne blokády. Tie sa začali uvoľňovať od 11. mája.



Francúzsko sa vyhlo výraznému nárastu trvalej nezamestnanosti, pretože spoločnosti využili štátne dotácie na mzdy na udržanie zamestnanosti.



No aj keď bol augustový index dôvery stabilný, zostal hlboko pod dlhodobým priemerom. A počet ľudí, ktorí si povedali, že v týchto časoch je potrebné šetriť peniaze, vzrástol, zatiaľ čo počet domácností ochotných nakupovať klesol. Francúzski spotrebitelia sa pritom svojimi výdavkami podieľajú významnou mierou na výkone ekonomiky.



Keďže väčšina obchodov a reštaurácií bola počas blokád zatvorená, francúzske domácnosti v tom čase ušetrili približne 100 miliárd eur. Vláda chce teraz presvedčiť spotrebiteľov, aby začali míňať hotovosť a pomohli tak pri zotavovaní ekonomiky z najhoršej povojnovej recesie, do ktorej sa prepadla v prvej polovici roka.