Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v októbri klesla

Paríž 27. októbra (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v októbri nečakane klesla a zaostala za odhadmi analytikov. Dôvodom sú obavy z inflácie, ktoré negatívne ovplyvnili náladu domácností. Ukázal to najnovší prieskum štatistického úradu INSEE.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri znížil na 99 zo 101 bodov v septembri. Analytici pritom očakávali, že zostane nezmenený na úrovni 101 bodov. INSEE dodal, že prieskum ukázal veľký nárast počtu domácností, ktoré očakávajú rast cien.



To sa odrazilo aj na znížení čiastkového indexu, ktorý odráža názory Francúzov na budúcu osobnú finančnú situáciu, a to na -7 z -3 bodov, ako aj na kapacitu úspor (na 3 body z 12 bodov v septembri), budúcu životnú úroveň (-30 z -26 bodov), plány budúcich nákupov (-13 z -11 bodov) a nezamestnanosť (na 4 z 12 bodov). A zároveň index očakávaní v oblasti inflácie stúpol na 6 z -5 bodov.



Rast cien energií viedol k zvýšeniu inflácie v celej Európe. Začiatkom tohto týždňa sa ceny ropy vyšplhali na najvyššiu úroveň od roku 2014, k čomu prispel globálny nedostatok ponuky a silný dopyt v Spojených štátoch, ktoré sú najväčším spotrebiteľom komodity na svete.



Údaje zo začiatku októbra ukázali tiež, že inflácia v eurozóne dosiahla v septembri 13-ročné maximum.