Paríž 26. januára (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v januári klesla. Dôvodom sú ich obavy z vysokej inflácie. Ukázali to v stredu výsledky najnovšieho prieskumu štatistického úradu INSEE.



Podľa prieskumu sa index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v januári 2022 znížil na 99 bodov zo 100 bodov v decembri. Je tak nižší ako dlhodobý priemer 100 bodov, čo naznačuje pesimizmus medzi spotrebiteľmi.



Analytici však očakávali ešte o niečo horší výsledok, a to pokles indexu na 98 bodov, keďže stúpajúce ceny energií viedli k inflačným tlakom vo Francúzsku aj v celej Európe a ďalších veľkých ekonomikách.



Ceny ropy minulý týždeň dosiahli sedemročné maximá pre obavy, že napätie medzi Ukrajinou a Ruskom a útoky jemenských povstalcov na Spojené arabské emiráty by mohli negatívne zasiahnuť dodávky ropy na trhy.



Prieskum ďalej odhalil, že ochota Francúzov nakupovať drahšie položky sa v januári znížila na -17 z -14 bodov v decembri. A kleslo aj hodnotenie životnej úrovne v minulých mesiacoch (na -56 z -53 bodov) aj v nasledujúcich 12 mesiacoch (na -33 z -30 bodov).



Zároveň sa ale mierne zvýšil podiel domácností, ktoré sa domnievajú, že ceny budú počas nasledujúcich 12 mesiacov stúpať (na -7 z -8 bodov).



Francúzi majú tiež väčšie sklony k úsporám, naznačuje to zvýšenie príslušného čiastkového indexu v januári na 33 z decembrových 31 bodov.