Paríž 27. apríla (TASR) - Dôvera francúzskych spotrebiteľov v ekonomiku v apríli nečakane klesla, aj keď sa obavy domácností z inflácie v nadchádzajúcich mesiacoch zmiernili. TASR o tom informuje na základe výsledkov prieskumu, ktoré v stredu uverejnil štatistický úrad INSEE.



Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľskej dôvery v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v apríli 2022 nečakane znížil na 88 bodov z nadol revidovaných 90 bodov v marci, zatiaľ čo analytici predpovedali, že stúpne na 92 bodov.



Aprílová hodnota indexu je najnižšia od decembra 2018 a hlboko pod dlhodobým priemerom 100 bodov. Takéto minimá neboli zaznamenané od roku 2020, keď Francúzsko zaviedlo blokády na zastavenie pandémie nového koronavírusu, ani počas masívnych protivládnych protestov koncom roka 2018. Prispela k tomu vojna na Ukrajine a s ňou spojené dôsledky, ktoré negatívne ovplyvnili dôveru spotrebiteľov.



Zhoršenie aprílovej spotrebiteľskej dôvery je v rozpore so zlepšujúcim sa trendom, ktorý sa zvyčajne prejavuje vo Francúzsku v čase prezidentských volieb.



Prieskum INSEE ukázal tiež, že názory domácností na vývoj inflácie v uplynulom roku sa zhoršili, ale ich obavy z vývoja inflácie v nasledujúcom roku klesli (na (22 zo 41 bodov). To naznačuje, že spotrebitelia si môžu myslieť, že to najhoršie už majú za sebou.



V dôsledku vysokej inflácie sa výhľad domácností na všeobecnú ekonomickú situáciu mierne zhoršil, zatiaľ čo ich obavy z nezamestnanosti zostali nízke.



Anketa ďalej odhalila, že podiel domácností ochotných robiť veľké nákupy výrazne klesol (na -30 z -21 bodu). Aj čiastkový index odrážajúci ich názory na doterajšiu životnú úroveň sa znížil o 7 bodov na -66 bodov, ale názory na budúcu životnú úroveň sa zlepšili o 3 body na -56 bodov.