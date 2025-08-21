< sekcia Ekonomika
Dôvera holandských spotrebiteľov zostáva v auguste stabilná
Separátne údaje ukázali, že miera nezamestnanosti v krajine zostala v júli už tretí mesiac po sebe stabilná na úrovni 3,8 %.
Autor TASR
Amsterdam 21. augusta (TASR) - Holandským spotrebiteľom sa v auguste nezmenila nálada a ich dôvera v ekonomiku zostala rovnaká ako v júli. Ukázali to vo štvrtok údaje holandského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa prieskumu index spotrebiteľskej dôvery v piatej najväčšej ekonomike eurozóny zostal v auguste na júlovej úrovni -32 bodu, ktorá je najvyššia za päť mesiacov.
Aj čiastkový index ekonomickej klímy sa v auguste udržal stabilný na úrovni -52 bodov, pričom názory spotrebiteľov na ekonomickú situáciu v nasledujúcich 12 mesiacoch sa zlepšili (na -43 z -46 bodov), ale ich názory na ekonomickú situáciu v uplynulých 12 mesiacoch sa zhoršili (na -18 z -17 bodov).
Podobne aj ukazovateľ ochoty nakupovať v auguste stagnoval na úrovni -19 bodov. Spotrebitelia považovali načasovanie väčších nákupov v auguste za rovnako nepriaznivé ako v júli.
Separátne údaje ukázali, že miera nezamestnanosti v krajine zostala v júli už tretí mesiac po sebe stabilná na úrovni 3,8 %. Počet nezamestnaných sa v júli veľmi mierne zvýšil na 388.000 z 386.000 v predchádzajúcom mesiaci.
