Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny klesla na 7-ročné minimum

Frankfurt nad Mohanom 9. marca (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa tento mesiac prepadla na 7-ročné minimum. Je to dôsledok nástupu nového typu koronavírusu v európskych krajinách, čo zvyšuje obavy z dlhého obdobia ekonomických problémov. Poukázal na to v pondelok zverejnený prieskum inštitútu Sentix.



Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v štátoch eurozóny, klesol v marci na -17,1 bodu z 5,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená najhorší výsledok od apríla 2013. Index prekonal aj pesimistické očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s prepadom indexu na -11,1 bodu. Prieskum na vzorke 1155 investorov sa uskutočnil od 5. do 7. marca.



"Investori sa pripravujú na dlhé obdobie slabej ekonomiky," povedal Manfred Hübner, riaditeľ Sentix. Zároveň dodal, že očakávajú "silný signál zo strany ECB a jej menovej politiky".



"Je najvyšší čas. Ak sa nič neurobí, nikto sa potom nemôže čudovať, keď dôjde k situácii "Lehman Brothers" (krach americkej investičnej banky v septembri 2008) a ešte väčšiemu chaosu," povedal Hübner. Zasadnutie Rady guvernérov ECB sa uskutoční vo štvrtok 12. marca.