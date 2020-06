Frankfurt nad Mohanom 8. júna (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa v júni zvýšila, pričom čiastkový index očakávaní vzrástol na 2,5-ročné maximum. Ukázal to v pondelok zverejnený prieskum inštitútu Sentix.



Index dôvery inštitútu Sentix, ktorý poukazuje na náladu investorov v eurozóne, dosiahol v júni -24,8 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval -41,8 bodu. Ekonómovia očakávali ešte výraznejšie zlepšenie nálad. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Reuters, ekonómovia počítali so zvýšením indexu na -22,5 bodu.



Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie sa zvýšil na -61,5 z -73 bodov v máji. Ešte lepšie výsledky vykázal podindex očakávaní, ktorý sa presunul do pozitívneho teritória. Zatiaľ čo v máji dosiahol -3 body, v júni zaznamenal 21,8 bodu. Dosiahol tak rast tretí mesiac po sebe a najvyššiu hodnotu od novembra 2017.



"Ekonomika eurozóny sa začína zobúdzať z hlbokého spánku. Cesta k normálu však bude ešte dlhá," povedal riaditeľ inštitútu Sentix Manfred Hübner. Ako dodal, investori v eurozóne očakávajú, že do roka sa podarí vymazať iba o niečo viac než 50 % z celkového rozsahu prepadu.



"To znamená, že v priebehu jedného roka budeme stále výrazne pod úrovňou spred krízy. A to aj napriek všetkým stimulom, fiškálnym balíčkom a menovému uvoľňovaniu," povedal Hübner. Sentix uskutočnil prieskum v období od 4. do 6. júna na vzorke 1173 investorov.