Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny vzrástla na 2,5-ročné maximum

Frankfurt nad Mohanom 6. apríla (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny zaznamenala v apríli prudký rast, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za viac než 2,5 roka. Prispel k tomu fakt, že lockdown v mnohých krajinách menovej únie nemal výrazný vplyv na celkové zotavovanie ekonomiky. Uviedol to v najnovšom prieskume inštitút Sentix.



Index dôvery investorov v eurozóne dosiahol v apríli 13,1 bodu, zatiaľ čo v marci predstavoval 5 bodov. To je najvyššia hodnota indexu od augusta 2018 a výrazne vyššia, než predpokladali analytici. Tí počítali s rastom indexu na 7,5 bodu.



Prudko vzrástol čiastkový index súčasnej situácie v ekonomike. Dosiahol -6,5 bodu, čo predstavuje rast o 12,8 bodu. Dostal sa tak na úroveň, ktorá prevládala v období pred koronakrízou. Navyše, čiastkový index ekonomických očakávaní vzrástol na historické maximum 34,8 bodu. V marci dosiahol 32,5 bodu.



Podľa inštitútu Sentix sa pod zotavovanie ekonomiky podpisuje najmä masívna fiškálna podpora. Navyše, investori očakávajú, že táto podpora bude ešte rásť.



Sentix okrem toho zverejnil údaje o vývoji nálady investorov v najväčšej ekonomike eurozóny, Nemecku. Aj v tomto prípade došlo k prudkému zlepšeniu. Index dôvery nemeckých investorov v ekonomiku vzrástol z marcových 11,9 bodu na 20 bodov. To je rovnako najvyššia hodnota od augusta 2018.



Čiastkový index súčasnej situácie vyskočil z -9,5 bodu v marci na aprílových 4,5 bodu. Vzrástol aj podindex ekonomických očakávaní, aj keď miernejším tempom. Zatiaľ čo v marci dosiahol 35,8 bodu, v apríli to bolo 36,8 bodu.