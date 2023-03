Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny klesla viac, než sa čakalo

Frankfurt nad Mohanom 6. marca (TASR) - Nálada investorov v eurozóne tento mesiac klesla, pričom pokles bol výraznejší, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje ekonomického inštitútu Sentix.



Index dôvery investorov v eurozóne dosiahol v marci -11,1 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval -8 bodov. Výsledky výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so zlepšením nálady investorov a rastom indexu na -6,3 bodu. Prieskum sa uskutočnil v období od 2. do 4. marca na vzorke 1309 investorov.



Celkovú náladu investorov ovplyvnili najmä ich očakávania vývoja ekonomiky v nasledujúcom období. Čiastkový index ekonomických očakávaní prudko klesol, a to na -13 bodov z februárovej hodnoty -6 bodov. K obratu došlo po niekoľkých mesiacoch rastu.



Omnoho lepšie hodnotili investori súčasnú situáciu v ekonomike eurozóny. Príslušný čiastkový index vzrástol z -10 bodov vo februári na -9,3 bodu, čo predstavuje najvyššiu hodnotu tohto indexu od júna minulého roka. Jeho hodnota však stále znamená, že ekonomika je momentálne prinajlepšom vo fáze stagnácie a hrozí, že zanedlho sa opäť môžu objaviť obavy z prepadu do recesie.