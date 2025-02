Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny vzrástla na 7-mesačné maximum

Frankfurt nad Mohanom 10. februára (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa tento mesiac výrazne zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za sedem mesiacov. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v krajinách menovej únie, dosiahol vo februári -12,7 bodu oproti -17,7 bodu v prvom mesiaci roka. To je najvyššia hodnota indexu od júla 2024.



Výsledok je lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s miernejším zlepšením nálady a indexom na úrovni -16,3 bodu.



Prieskum na vzorke 1111 investorov, ktorý sa uskutočnil od 6. do 8. februára, ukázal, že investori hodnotia súčasnú situáciu lepšie než v januári. Pred mesiacom dosiahol príslušný čiastkový index hodnotu -29,5 bodu, teraz -25,5 bodu.



Výrazne sa zlepšili aj ekonomické očakávania na nasledujúcich šesť mesiacov, pričom index prekonal nulu prvýkrát od júla minulého roka. V januári predstavoval -5 bodov, vo februári 1 bod.



Očakávania sa zlepšili aj v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny, ktorá zápasí s recesiou. To podľa Sentixu odzrkadľuje nádej, že nová vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb (uskutočnia sa 23. februára), by mohla zmeniť súčasný nepriaznivý ekonomický kurz.