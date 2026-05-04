Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa v máji zlepšila
Opačne sa však vyvíjala nálada investorov v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, ktorá pokračovala v poklese.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. mája (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa v máji mierne zlepšila. Opačne sa však vyvíjala nálada investorov v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, ktorá pokračovala v poklese. Ukázali to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters.
Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v menovej únii, zvýšil v máji na -16,4 bodu z -19,2 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Na prieskume, ktorý sa uskutočnil od 30. apríla do 2. mája, sa zúčastnilo 984 investorov.
Výsledok je výrazne lepší, než predpokladali analytici. Tí počítali s poklesom indexu na -21 bodov.
Zlepšilo sa hodnotenie aktuálnej situácie v eurozóne a optimistickejšie sú aj očakávania. Čiastkový index súčasnej situácie dosiahol -21,5 bodu oproti aprílovej úrovni -22,8 bodu. Čiastkový index očakávaní sa zlepšil z -15,5 bodu na -11,3 bodu. Na druhej strane, obidva indexy zotrvávajú v negatívnom teritóriu, čo znamená, že naďalej hrozí riziko recesie.
Nepriaznivú správu predstavujú údaje za Nemecko, najväčšiu ekonomiku v Európe. Celkový index dôvery dosiahol v máji -30,9 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval -27,7 bodu.
