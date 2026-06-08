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Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny pokračuje v raste
Nálada investorov v eurozóne sa zlepšila aj v júni, druhý mesiac v rade.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. júna (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa zlepšila aj v júni, druhý mesiac v rade. Ukázali to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Sentix, ktoré priniesli portály RTTNews a Action Forex.
Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v menovej únii, zvýšil v júni na -13,4 bodu z -16,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom indexu na -13,8 bodu.
Rast druhý mesiac po sebe signalizuje pozitívny obrat po tom, ako v marci a apríli zaznamenali prudký pokles. Investori vtedy reagovali na útok USA a Izraela na Irán koncom februára, v dôsledku čoho Teherán zablokoval kritický Hormuzský prieliv.
V rámci celkového júnového indexu sa opätovne zlepšilo hodnotenie aktuálnej situácie v eurozóne a okrem toho výrazne vzrástol čiastkový index očakávaní. Čiastkový index súčasnej situácie dosiahol -20 bodov oproti májovej hodnote -21,5 bodu a čiastkový index očakávaní sa zlepšil z -11,3 bodu na -6,5 bodu. Na druhej strane, napriek zlepšeniu obidva indexy stále zotrvávajú v negatívnom teritóriu, čo znamená, že riziko recesie hrozí aj naďalej.
Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v menovej únii, zvýšil v júni na -13,4 bodu z -16,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom indexu na -13,8 bodu.
Rast druhý mesiac po sebe signalizuje pozitívny obrat po tom, ako v marci a apríli zaznamenali prudký pokles. Investori vtedy reagovali na útok USA a Izraela na Irán koncom februára, v dôsledku čoho Teherán zablokoval kritický Hormuzský prieliv.
V rámci celkového júnového indexu sa opätovne zlepšilo hodnotenie aktuálnej situácie v eurozóne a okrem toho výrazne vzrástol čiastkový index očakávaní. Čiastkový index súčasnej situácie dosiahol -20 bodov oproti májovej hodnote -21,5 bodu a čiastkový index očakávaní sa zlepšil z -11,3 bodu na -6,5 bodu. Na druhej strane, napriek zlepšeniu obidva indexy stále zotrvávajú v negatívnom teritóriu, čo znamená, že riziko recesie hrozí aj naďalej.