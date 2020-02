Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka a eurozóny vo februári klesla

Mannheim 18. februára (TASR) – Nemeckým investorom sa vo februári zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla viac, ako analytici predpovedali. Dôvodom sú obavy investorov z negatívneho vplyvu epidémie koronavírusu v Číne na svetový obchod a nemecké hospodárstvo. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW) so sídlom v Mannheime.



Podľa prieskumu ZEW sa kľúčový index dôvery investorov a analytikov v nemeckú ekonomiku, ktorý odráža ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, vo februári 2020 znížil o 18 bodov na 8,7 bodu z 26,7 bodu v januári. Tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že index klesne menej, na 21,5 bodu.



"Obavy z negatívnych dôsledkov epidémie koronavírusu v Číne na svetový obchod viedli k výraznému poklesu," uviedol vo vyhlásení šéf ZEW Achim Wambach a dodal, že najmä očakávania v odvetviach orientovaných na vývoz sa výrazne znížili.



To potvrdzuje aj zhoršenie čiastkového indexu súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku, ktorý sa vo februári 2020 znížil o 6,2 bodu na -15,7 bodu.



Aj v prípade eurozóny februárový index dôvery klesol, a to na 10,4 z 25,6 bodu v januári, zatiaľ čo analytici očakávali jeho nárast na 30 bodov. Čiastkový index očakávaní investorov sa medzimesačne znížil o 0,4 bodu na -10,3 bodu vo februári.