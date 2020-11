Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny v novembri klesla

Mannheim 10. novembra (TASR) – Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka v novembri opäť strmo klesla, a to viac ako ekonómovia odhadovali, po tom, ako v septembri dosiahla 20-ročné maximum. Dôvodom bolo sprísnenie obmedzení v najväčšej európskej ekonomike s cieľom potlačiť druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW), ktorý odhalil, že aj v celej eurozóne sa nálada zhoršila.



Podľa najnovších výsledkov ZEW sa kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v novembri 2020 znížil o 17,1 bodu na 39 bodov z 56,10 bodu v októbri. Ekonómovia pritom odhadovali, že klesne na 41,7 bodu.



Na ilustráciu, v septembri sa hodnota indexu vyšplhala na 77,4 bodu. V novembri oproti septembru sa tak jeho hodnota znížila až o 38,4 bodu.



„Finančných expertov znepokojujú ekonomické dôsledky druhej vlny ochorenia COVID-19," vyhlásil šéf ZEW Achim Wambach. Ďalšie výrazné zníženie indexu v novembri tak podľa neho naznačuje spomalenie hospodárskeho oživenia v Nemecku. Existuje tiež obava, že by sa nemecká ekonomika mohla znova prepadnúť do recesie.



Experti uviedli tiež, že rokovania o brexite ani výsledok amerických prezidentských volieb nemali pri novembrovom prieskume vplyv na očakávania investorov. Hodnotenie súčasnej hospodárskej situácie v Nemecku však kleslo o 4,8 bodu na -64,3 bodu.



Vláda v Berlíne odhaduje, že výkon nemeckej ekonomiky sa v roku 2020 zníži o 5,5 % v dôsledku pandémie. V prípade eurozóny novembrový index dôvery ZEW medzimesačne klesol o 19,5 bodu na 32,8 bodu, čo je jeho najbližšia hodnota od apríla. Ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie pritom stúpol o 0,2 bodu na -76,4 bodu, zatiaľ čo inflačné očakávania klesli o 4,7 bodu na 22,6 bodu.