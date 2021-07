Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny opäť klesla

Mannheim 6. júla (TASR) – Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v júli opäť klesla, už druhý mesiac po sebe a viac, ako ekonómovia odhadovali. Napriek tomu zostala hodnota príslušných ukazovateľov pomerne vysoká, keďže v júni dosiahli zhruba 20-ročné maximá. To signalizuje, že celková ekonomická situácia bude v nasledujúcich šiestich mesiacoch pozitívna. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW).



Podľa výsledkov ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v júli klesol na 63,3 bodu zo 79,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od januára a menšiu ako 75,2 bodu, ktoré očakávali analytici.



Hodnotenie súčasnej hospodárskej situácie v Nemecku sa pritom zlepšilo. Príslušný čiastkový index vyskočil v júli o 31 bodov na 21,9 bodu z -9,1 bodu v júni. Prvýkrát za dva roky sa tak vrátil do kladného pásma. Ekonómovia pritom odhadovali, že tento ukazovateľ dosiahne v júli 5 bodov.



„Ekonomický vývoj sa ďalej normalizuje,“ uviedol vo vyhlásení prezident ZEW Achim Wambach, podľa ktorého hodnota indikátora súčasnej situácie v Nemecku jednoznačne ukazuje, že už prekonal pokles súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu.



„Odborníci na finančný trh preto očakávajú, že celková ekonomická situácia bude v nasledujúcich šiestich mesiacoch mimoriadne pozitívna,“ dodal.



V prípade eurozóny sa index dôvery ZEW v júli 2021 medzimesačne znížil o 20,1 bodu na 61,2 bodu, čo je tiež jeho najnižšia hodnota od januára. Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne medzitým vzrástol o 30,4 bodu na 6 bodov, zatiaľ čo inflačné očakávania klesli o 10 bodov na 69,6 bodu.