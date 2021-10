Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej EÚ v októbri klesla

Mannheim 12. októbra (TASR) – Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v októbri klesla, už piaty mesiac po sebe a viac, ako ekonómovia odhadovali. To signalizuje, že problémy s globálnymi dodávkami a rast inflácie majú negatívny vplyv na oživenie oboch ekonomík. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW).



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v októbri 2021 znížil na 22,3 bodu z 26,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je horší výsledok ako 24 bodov, ktoré očakávali ekonómovia a najnižšia hodnota indexu od začiatku blokád na zastavenie pandémie nového koronavírusu v minulom roku.



Októbrový výsledok sa tiež výrazne vzdialil od vyše 21-ročného maxima 84,4 bodu v máji. Aj dôvera investorov v eurozónu sa zhoršila, rovnako ako čiastkový ukazovateľ súčasnej situácie, ktorý v prípade Nemecka v októbri klesol na 21,6 z 31,9 bodu v septembri.



V prípade eurozóny sa októbrový index dôvery ZEW znížil na 1,5-ročné minimum 21 bodov z 31,1 bodu v septembri. Ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie klesol na 15,9 z 22,5 bodu, pričom inflačné očakávania sa znížili o 3 body na 17,1 bodu.



Pretrvávajúci nedostatok vstupných surovín a komponentov, ako aj nedostatok prepravných kapacít a rýchly rast nákladov na energie ohrozujú oživenie ekonomík na celom svete, a zvlášť v krajinách, ktorých motorom je priemysel, ako je Nemecko.



Investori teraz očakávajú, že zisky nemeckých firiem budú klesať, najmä v sektoroch orientovaných na export, ako je výroba automobilov a chemický a farmaceutický priemysel.



Niektoré z veľkých ekonomických inštitútov už preto zrevidovali svoje prognózy hospodárskeho rastu Nemecka smerom nadol.



Októbrový pokles indexu „je spôsobený predovšetkým pretrvávajúcimi prekážkami v dodávkach surovín a polotovarov,“ uviedol vo vyhlásení prezident ZEW Achim Wambach.



Nedávne prieskumy pritom naznačili, že problémy sa prelievajú aj do sektora služieb, pretože spotrebitelia si dávajú pozor na rýchlo rastúce ceny.



Miera inflácie v Nemecku sa v septembri vyšplhala na najvyššiu úroveň za takmer tri desaťročia. Predstavitelia Európskej centrálnej banky doteraz trvali na tom, že tento nárast je do značnej miery prechodný, ale nedávno začali upozorňovať, že cenové tlaky môžu byť aj trvalejšie.