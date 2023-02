Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny vzrástla

Mannheim 21. februára (TASR) - Investorom v Nemecku sa aj vo februári zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla už piaty mesiac po sebe. Podobne sa vyvíjala aj dôvera investorov v celej eurozóne. TASR o tom informuje na základe výsledkov prieskumu, ktoré v utorok zverejnilo Centrum pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW) so sídlom v Mannheime.



Podľa ZEW sa kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, vo februári zvýšil na 28,1 bodu z januárových 16,9 bodu. To je jeho najväčšia hodnota za jeden rok, ktorá prekonala aj odhady ekonómov. Tí očakávali, že index vo februári stúpne len na 22 bodov.



Aj hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku vo februári vzrástlo, už štvrtý mesiac po sebe. Hodnota príslušného indexu pritom stúpla o 13,5 bodu na -45,1 bodu. Zostala však v zápornom pásme.



Tento výsledok naznačuje, že aj keď investori stále považujú súčasnú situáciu za relatívne nepriaznivú, veľká časť účastníkov prieskumu očakáva jej zlepšenie v horizonte šiestich mesiacov, uviedol prezident ZEW Achim Wambach.



Prispeli k tomu vyššie očakávania zisku v energetických a exportne orientovaných sektoroch, ako aj v spotrebiteľských častiach ekonomiky.



Približne 42,1 % opýtaných analytikov predpovedalo zlepšenie ekonomickej situácie v Nemecku do šiestich mesiacov, zatiaľ čo 43,9 % z nich nepredpokladá žiadne zmeny a 14 % predpovedalo, že sa zhorší.



Aj v prípade eurozóny index dôvery ZEW vo februári 2023 vzrástol, a to o 13 bodov na 29,7 bodu zo 16,7 bodu v januári. Je tak najvyšší za päť mesiacov a výrazne prekonal prognózy ekonómov na úrovni 22,3 bodu.



Okrem toho sa indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne zvýšil o 13,2 bodu na -41,6 bodu a inflačné očakávania stúpli o 0,3 bodu na -83,4 bodu.



Vo februári očakávalo zlepšenie ekonomickej aktivity v euroregióne 43,2 % opýtaných, 43,3 % nepočítalo so žiadnymi zmenami a 13,5 % predpovedalo zhoršenie.