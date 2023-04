Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny klesla

Mannheim 18. apríla (TASR) - Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v apríli nečakane zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla, keďže experti na finančné trhy vidia v nadchádzajúcich mesiacoch prísnejšie úverové podmienky. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v apríli 2023 klesol na 4,1 bodu z marcových 13 bodov.



Aprílová hodnota indexu je zatiaľ najnižšia v tomto roku a výrazne zaostala za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne na 15,3 bodu.



Ale hodnota čiastkového indexu súčasných podmienok v Nemecku sa zvýšila, a to na -32,5 z -46,5 bodu v marci a prekonala prognózy ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne -40 bodov.



"Indikátor ekonomického sentimentu ZEW citeľne klesol a momentálne naznačuje, že situácia v ekonomike sa v najbližších šiestich mesiacoch nezmení," povedal prezident ZEW Achim Wambach. Dodal, že ekonomická situácia v Nemecku je stále považovaná za relatívne negatívnu.



Aj v prípade eurozóny index dôvery ZEW v apríli 2023 klesol, a to na 6,4 bodu z 10 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Apríl bol už druhý mesiac po sebe, keď sa index znížil po piatich mesiacoch rastu. Dôvodom je pretrvávajúca neistota ohľadom výhľadu inflácie, hospodárskeho rastu a úrokových sadzieb.



Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v euroregióne pritom v apríli vzrástol o 14,4 bodu na -30,2 bodu a inflačné očakávania klesli o 2,2 bodu na -82,5 bodu.



Prieskum odhalil tiež, že v apríli 50,6 % opýtaných analytikov neočakávalo žiadne zmeny v ekonomickej aktivite v eurozóne, 27,9 % predpovedalo zlepšenie a 21,5 % zhoršenie.