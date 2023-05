Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny v máji klesla

Mannheim 16. mája (TASR) - Nemeckým investorom aj investorom v celej eurozóne sa v máji zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla viac, ako sa očakávalo. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW, ktoré naznačujú ďalšie zhoršenie už aj tak nepriaznivej ekonomickej situácie v nasledujúcich šiestich mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v máji 2023 znížil na -10,7 bodu zo 4,1 bodu v apríli. Analytici pritom odhadovali, že klesne menej, na -5,3 bodu. Kľúčový ukazovateľ ZEW sa tak vrátil späť do záporného pásma, prvýkrát od decembra 2022.



"V dôsledku toho by nemecká ekonomika mohla skĺznuť do recesie, aj keď miernej," povedal prezident ZEW Achim Wambach.



K májovému poklesu indexu dôvery prispeli čiastočne vyhliadky na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, poznamenal Wambach.



Prieskum ďalej odhalil, že v máji klesla aj hodnota čiastkového indexu súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku, a to na -34,8 bodu z -32,5 bodu v apríli. Ekonómovia však počítali s ešte horším výsledkom, a to znížením indexu až na -37 bodov.



Aj v prípade eurozóny index dôvery ZEW v máji 2023 klesol, a to na -9,4 zo 6,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo analytici predpovedali, že dosiahne -1 bod.



Májová hodnota indexu je najmenšia od decembra minulého roka, pričom inflácia v eurozóne je stále vysoká a riziká pre hospodársky rast pretrvávajú v dôsledku zvyšovania úrokov ECB.



Podľa prieskumu 46,4 % opýtaných analytikov neočakávalo v máji žiadne zmeny v ekonomickej aktivite eurozóny, 31,5 % predpovedalo zhoršenie a 22,1 % zlepšenie ekonomickej aktivity.



Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne medzitým v máji vzrástol o 2,7 bodu na -27,5 bodu a ukazovateľ inflačných očakávaní sa zvýšil o 0,6 bodu na -81,9 bodu.