Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny nečakane vzrástla

Mannheim 17. októbra (TASR) - Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v októbri nečakane zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v októbri 2023 vzrástol medzimesačne o 10,3 bodu na -1,1 bodu. Výrazne tak prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne -9,3 bodu.



Októbrová hodnota indexu je najväčšia od apríla. To naznačuje, že najväčšia európska ekonomika už prekonala svoj najnižší bod, pričom investori očakávajú ďalší pokles inflácie. A viac ako tri štvrtiny respondentov predpovedajú stabilné krátkodobé úrokové sadzby v eurozóne. Negatívne faktory ako izraelský konflikt mali na celkovo optimistickejší výhľad len obmedzený vplyv.



Aj hodnotenie hospodárskej situácie v Nemecku vykázalo známky stabilizácie, pričom príslušný ukazovateľ mierne klesol, o 0,5 bodu na -79,9 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od augusta 2020.



Aj v prípade eurozóny index dôvery ZEW v októbri 2023 vzrástol, a to na 2,3 z -8,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že dosiahne -8 bodov. Ide o jeho najvyššiu hodnotu od apríla 2023, pričom 53,7 % opýtaných analytikov predpokladá stabilitu ekonomickej aktivity, 24,3 % predpovedá jej zlepšenie a 22 % očakáva pokles.



Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa však v októbri znížil o 9,8 bodu na -52,4 bodu a inflačné očakávania mierne klesli o 0,7 bodu na -77,5 bodu.