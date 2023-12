Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny vzrástla

Mannheim 12. decembra (TASR) - Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v decembri prekvapujúco zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v decembri 2023 vzrástol na 12,80 bodu z 9,80 bodu v novembri. Analytici pritom očakávali, že index, naopak, klesne na 8,8 bodu. Decembrová hodnota indexu je najväčšia od marca.



Prieskum tiež odhalil, že aj napriek rozpočtovej kríze v Nemecku sa hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie aj očakávania investorov opäť mierne zlepšili, keďže viac respondentov predpokladá zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky v strednodobom horizonte. Na druhej strane sa však znížil podiel respondentov, ktorí počítajú s ďalším poklesom miery inflácie.



Presnejšie, hodnota čiastkového indexu súčasných podmienok v Nemecku sa v decembri zvýšila na 77,1 z -79,8 bodu, čo je štvormesačné maximum. Ekonómovia však predpovedali, že index stúpne viac, na -76 bodov.



Aj v prípade eurozóny index dôvery ZEW v decembri 2023 vzrástol, a to na 23 bodov z 13,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najvyššia hodnota za 10 mesiacov a prekonala odhady analytikov, ktorí predpovedali pokles indexu na 11,2 bodu.



Z prieskumu vyplýva, že v decembri 37,6 % opýtaných analytikov očakávalo zlepšenie ekonomických podmienok v eurozóne, 47,8 % predpovedalo stabilitu a 14,6 % očakávalo zhoršenie. Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v euroregióne sa však v decembri znížil medzimesačne o 0,9 bodu na -62,7 bodu a inflačné očakávania vzrástli o 14,5 bodu na -58,2 bodu.