Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny vo februári vzrástla

Mannheim 13. februára (TASR) - Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa vo februári 2024 zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku pritom vzrástla viac, ako analytici predpovedali, v nádeji, že hlavné centrálne banky začnú tento rok znižovať úrokové sadzby. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, vo februári 2024 vzrástol na 19,9 bodu z januárových 15,2 bodu. Analytici pritom očakávali, že dosiahne vo februári 17,5 bodu.



Na druhej strane hodnotenie ekonomickej situácie v Nemecku tento mesiac kleslo viac, ako sa čakalo, a to na -81,7 bodu z -77,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia úroveň od júna 2020, pričom analytici predpovedali, že sa zníži na -79 bodov.



"Nemecká ekonomika je na tom zle. Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie zo strany respondentov sa zhoršilo na najnižšiu úroveň od júna 2020," uviedol prezident ZEW Achim Wambach.



Nemecká ekonomika v roku 2023 klesla o 0,3 % v dôsledku pretrvávajúcej vysokej inflácii, drahých energií a slabého zahraničného dopytu, uviedol minulý mesiac federálny štatistický úrad.



Aj v prípade eurozóny sa index dôvery ZEW vo februári 2024 zvýšil, a to medzimesačne o 2,3 bodu na 25 bodov. To je jeho najväčšia hodnota za jeden rok, ktorá prekonala aj odhady trhu na úrovni 20,1 bodu.



Vo februári 51,8 % opýtaných analytikov neočakávalo žiadne zmeny ekonomickej aktivity v eurozóne, 36,6 % očakávalo zlepšenie a 11,6 % predpovedalo zhoršenie.



Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v euroregióne pritom vo februári vzrástol o 5,9 bodu na -53,4 bodu a inflačné očakávania klesli o 4,3 bodu na -61,1 bodu.