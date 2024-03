Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny vzrástla

Mannheim 19. marca (TASR) - Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v marci zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla už ôsmy mesiac po sebe a na najvyššiu úroveň za dva roky. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Bloomberg a portálu tradingeconomics.



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v marci 2024 vzrástol na 31,70 bodu z 19,90 bodu vo februári. Analytici pritom očakávali, že stúpne menej, na 20,5 bodu. Marcová hodnota indexu je najväčšia od februára 2022.



Prieskum ďalej odhalil, že aj čiastkový index súčasnej situácie v Nemecku sa v marci zvýšil, a to na -80,5 z -82 bodov vo februári. Jeho hodnota však zostáva stále nízka.



"Ekonomické očakávania pre Nemecko sa výrazne zlepšujú. Viac ako 80 % opýtaných zároveň predpokladá, že Európska centrálna banka (ECB) v nasledujúcich šiestich mesiacoch zníži úrokové sadzby. To by mohlo vysvetľovať optimistickejšie vyhliadky nemeckého stavebníctva. Nemecký exportný sektor ťaží zo zlepšenia ekonomických očakávaní v prípade Číny, ako aj z očakávaného znehodnotenia dolára voči euru," povedal prezident ZEW profesor Achim Wambach.



V prípade eurozóny sa index dôvery ZEW tento mesiac zvýšil na 33,5 bodu z 25 bodov vo februári a index súčasnej situácie vzrástol z februárových -59,3 na -54,8 bodu v marci.