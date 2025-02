Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny vo februári vzrástla

Mannheim 18. februára (TASR) - Investorom v Nemecku aj v eurozóne sa vo februári zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa prieskumu ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, vo februári strmo vzrástol na 26 bodov z januárových 10,3 bodu. To je jeho najvyššia úroveň od júla 2024, ktorá prekonala aj odhady analytikov. Tí očakávali, že index vo februári stúpne na 20 bodov.



Nárast dôvery investorov v Nemecku vo februári je zároveň najstrmší od januára 2023. A došlo k nemu pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Podporil ho optimizmus, že nová nemecká vláda bude schopná konať.



Vo februári sa tak zvýšilo hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie, pričom index súčasných podmienok v Nemecku stúpol na -88,5 z -90,4 bodu v januári.



Očakáva sa, že súkromná spotreba počas nasledujúcich šiestich mesiacov po období slabého dopytu naberie na sile, zatiaľ čo nedávne zníženie úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou a signály o ďalšom uvoľnení jej menovej politiky zlepšili vyhliadky pre stavebný sektor.



"Krátko pred voľbami sa ekonomické očakávania vo februári výrazne zlepšili. Nádej na novú spolkovú vládu, schopnú konať, pravdepodobne spôsobila zvýšený optimizmus," skonštatoval prezident ZEW profesor Achim Wambach.



V eurozóne sa index dôvery ZEW oproti minulému mesiacu zvýšil o 6,2 bodu na 24,2 bodu. To je jeho najväčšia hodnota za sedem mesiacov, ktorá len tesne zaostala za odhadom trhu na úrovni 24,3 bodu.



Ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa vo februári zvýšil o 8,5 bodu na -45,3 bodu a inflačné očakávania klesli o 3,8 bodu na -18,6 bodu.



Vo februári približne 58 % opýtaných analytikov neočakávalo žiadne zmeny v ekonomickej aktivite eurozóny, 33,1 % zaznamenalo zlepšenie a 8,9 % očakávalo zhoršenie.