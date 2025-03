Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny sa v marci zvýšila

Mannheim 18. marca (TASR) - Investorom v Nemecku aj v eurozóne sa v marci 2025 opäť zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Z prieskumu ZEW vyplýva, že kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v marci prudko zvýšil, na 51,6 bodu z 26 bodov v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najväčšia hodnota od februára 2022 a oveľa viac než 48,1 bodu, ktoré očakávali analytici.



Prieskum odhalil tiež, že investori tento mesiac lepšie hodnotia aj súčasnú ekonomickú situáciu. Príslušný čiastkový index totiž v marci vzrástol na -87,6 z -88,5 bodu vo februári.



Pozitívne signály týkajúce sa nemeckej fiškálnej politiky vrátane dohody o finančnom balíku v hodnote niekoľkých miliárd eur pravdepodobne prispeli k zlepšeniu nálady na trhu. Okrem toho v poradí už šieste zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky zlepšuje dostupnosť úverov pre firmy aj domácnosti, uviedol prezident ZEW profesor Achim Wambach.



V prípade eurozóny index dôvery ZEW v marci vzrástol medzimesačne o 15,6 bodu na 38,8 bodu. To je jeho najväčšia hodnota za osem mesiacov a tesne prekonala odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 39,6 bodu.



Ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa v marci zvýšil len mierne, o 0,1 bodu na -45,2 bodu, zatiaľ čo inflačné očakávania vzrástli o 24,6 bodu na 6 bodov.



V marci približne 45,8 % opýtaných analytikov neočakávalo žiadne zmeny v ekonomickej aktivite eurozóny, 47 % predpovedalo jej zlepšenie a 7,2 % zhoršenie.