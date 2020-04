Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka i eurozóny prudko stúpla

Mannheim 21. apríla (TASR) – Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny sa v apríli nečakane výrazne zlepšila a odrazila sa z historického marcového minima. Napriek tomu hodnota príslušného ukazovateľa zostala hlboko pod dlhodobým priemerom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW) so sídlom v Mannheime.



Aprílový prieskum naznačuje, že odborníci na finančnom trhu začínajú vidieť svetlo na konci veľmi dlhého tunela, ale súčasnú situáciu stále ovplyvňuje pandémia nového koronavírusu.



Podľa ZEW sa kľúčový index dôvery investorov a analytikov v nemeckú ekonomiku, ktorý odráža ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v apríli 2020 zvýšil o 77,7 bodu na 28,2 z -49,50 bodu, kam sa prepadol v marci. Marcová hodnota indexu bola najnižšia v histórii týchto údajov. A nárast indexu v apríli zase najstrmší.



Analytici pritom odhadovali, že index stúpne len na -42,4 bodu. Hodnota nad nulou pritom znamená optimizmus a v zápornom teritóriu signalizuje pesimizmus. Na prieskume sa zúčastnilo približne 350 inštitucionálnych investorov a analytikov.



Ale hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie sa aj v apríli prudko zhoršilo a príslušný čiastkový index sa prepadol až na -91,5 bodu z -43,1 bodu v marci.



Rozdiel medzi vývojom indexu očakávaní a súčasnej situácie zhruba zodpovedá situácii z obdobia apríl/máj 2009 počas finančnej krízy v Nemecku.



"Odborníci na finančnom trhu začínajú vidieť svetlo na konci veľmi dlhého tunela. Ale odpovede na špeciálne otázky týkajúce sa koronavírusovej krízy, zahrnuté do prieskumu, ukazujú, že odborníci neočakávajú pozitívny hospodársky rast až do 3. štvrťroku 2020. A neočakávajú, že sa výkon ekonomiky vráti na úroveň pred koronakrízou pred rokom 2022," komentoval prieskum prezident ZEW, profesor Achim Wambach.



Aj v prípade eurozóny sa apríli výrazne zlepšil index očakávaní, a to o 74,7 bodu na 25,2 bodu. A zároveň, ukazovateľ súčasnej hospodárskej situácie v eurozóne klesol o 45,4 bodu na -93,9 bodu.



A hoci sa inflačné očakávania pre eurozónu zvýšili o 23 bodov, udržali sa v zápornom teritóriu na úrovni -23,9 bodu. To naznačuje ďalší pokles inflácie v nasledujúcich šiestich mesiacoch.