Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka vyskočila na 4,5-ročné maximum

Berlín 21. januára (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka v januári prudko vzrástla, pričom dosiahla 4,5-ročné maximum. Zároveň sa zvýšila dôvera aj v ekonomiku celej eurozóny. Poukázal na to v utorok zverejnený prieskum nemeckého inštitútu ZEW.



Ako o tom ZEW informoval, index dôvery nemeckých investorov vzrástol v januári na 26,7 bodu z decembrovej úrovne 10,7 bodu. Januárová hodnota je najvyššia od júla 2015, keď index dosiahol 29,7 bodu.



Výsledok je omnoho lepší, než predpokladali analytici. Tí so zlepšením nálad investorov počítali, očakávali však, že index vzrastie na 15 bodov.



Výrazne sa zlepšil čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie. Dosiahol -9,5 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval -19,9 bodu. Analytici počítali s jeho zlepšením na -13,5 bodu.



Ako povedal prezident ZEW Achim Wambach, pod prudké zlepšenie nálad investorov sa podpísalo najmä zmiernenie sporov medzi Čínou a USA. Predstavitelia najväčších svetových ekonomík minulý týždeň vo Washingtone podpísali predbežnú obchodnú dohodu, pričom v rozhovoroch plánujú pokračovať. To zvyšuje šance, že negatívny vplyv obchodných konfliktov medzi Washingtonom a Pekingom na proexportne orientovanú nemeckú ekonomiku nebude taký výrazný, ako sa pôvodne čakalo.



Zvýšil sa aj index dôvery ZEW pre eurozónu. Dosiahol 25,6 bodu, čo oproti decembru predstavuje rast o 14,4 bodu. Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie sa zvýšil z -9,9 bodu na 4,8 bodu.