Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v januári vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 11. januára (TASR) - Investorom v eurozóne sa tento mesiac zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku bloku v januári vzrástla, pričom príslušný index dosiahol prvýkrát od februára 2020 kladnú hodnotu. Dôvodom ich optimizmu je začiatok očkovania proti novému koronavírusu, aj napriek tomu, že štáty bloku museli obnoviť prísne blokády. Vyplýva to z prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.



Podľa výsledkov prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, v januári 2021 zvýšil na 1,3 bodu z -2,7 bodu v decembri. Dosiahol tak kladné číslo, prvýkrát od februára 2020, a prekonal aj odhady ekonómov, ktorí očakávali nárast indexu na 0,7 bodu.



Aj čiastkový index súčasnej situácie v ekonomike stúpol na 11-mesačné maximum -26,5 bodu z -30,3 bodu v decembri. Podobne aj čiastkový index očakávaní investorov vzrástol na rekordných 33,5 bodu z 29,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Sentix však upozornil na možné "dočasné vytriezvenie", keďže investori podľa neho podceňujú nebezpečenstvo, že nový koronavírus poškodí ekonomiku viac, ako naznačujú doterajšie údaje. Skutočný rozsah škôd sa totiž ukáže až po zrušení obmedzení.



Think tank na záver uviedol, že Európska centrálna banka by mala aj naďalej veľmi expanzívne podporovať ekonomiku v regióne, ktorý platí eurom.



Sentix zverejnil aj výsledky prieskumu z Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny. Tie ukázali, že dôvera nemeckých investorov v prvom mesiaci 2021 vzrástla na 9,2 zo 6,9 bodu v decembri. Dosiahla tak najvyššiu úroveň za viac ako dva roky.