Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v júni vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 10. júna (TASR) - Investorom v eurozóne aj v Nemecku sa v júni zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v eurozóne, v júni 2025 zvýšil na 0,2 bodu z -8,1 bodu v máji. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí predpovedali, že stúpne len na -6 bodov. Aj čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne tento mesiac výrazne vzrástol, o 10,5 bodu na 14,3 bodu.



Index ekonomického sentimentu pre Nemecko, najväčšiu ekonomiku euroregiónu, dosiahol v júni -5,9 bodu, čo je jeho najvyššia hodnota od marca 2022. Aj čiastkový index súčasnej situácie v Nemecku sa v júni zvýšil, už štvrtý mesiac po sebe, aj keď zostal v zápornom pásme na úrovni -26,8 bodu.



Slabý výkon nemeckej ekonomiky v uplynulých rokoch opakovane brzdil európsku ekonomiku, uviedol Sentix, podľa ktorého optimizmus v súvislosti z nástupom novej nemeckej vlády, nádeje na možnosť prímeria na Ukrajine a doznievanie počiatočného šoku z colnej politiky USA, to všetko prispelo v júni k zvýšeniu sentimentu v Nemecku aj v eurozóne.



Prieskum spoločnosti Sentix sa uskutočnil od 5. do 7. júna.