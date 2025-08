Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v auguste klesla

Frankfurt nad Mohanom 4. augusta (TASR) - Investorom v eurozóne aj v Nemecku sa v auguste 2025 nečakane zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix, podľa ktorého ide o prvý náznak, že podnikateľská komunita nie je nadšená novou obchodnou dohodou Európskej únie (EÚ) so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v auguste prepadol do záporných hodnôt, pričom klesol na -3,7 bodu zo 4,5 bodu v júli. Skončilo sa tak trojmesačné obdobie jeho rastu.



Augustový výsledok výrazne zaostal za prognózou analytikov, ktorí tento mesiac očakávali nárast indexu na 8 bodov.



„Colná dohoda sa ukazuje ako skutočný zabijak nálady,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ Sentix Manfred Hübner.



USA koncom júla uzavreli rámcovú obchodnú dohodu s EÚ, ktorá zavádza clo vo výške 15 % na väčšinu európskeho tovaru.



Prieskum medzi 1050 investormi, ktorý sa uskutočnil od 31. júla do 2. augusta, teda po uzavretí dohody, ukázal tiež, že sa zhoršilo aj ich hodnotenie súčasnej situácie a takisto očakávania.



Konkrétne, čiastkový index súčasnej situácie klesol v auguste na -13 z -7,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo index očakávania sa znížil o 11 bodov, na 6 bodov z júlových 17 bodov.



Prieskum odhalil tiež, že aj dôvera investorov v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, sa v reakcii na dohodu výrazne zhoršila.



Celkový index dôvery investorov v Nemecku klesol v auguste na -12,8 z -0,4 bodu v júli po troch mesiacoch rastu. Index súčasnej situácie v Nemecku sa pritom znížil na -29 z -18,8 bodu a index očakávaní klesol na 5 z 19,8 bodu.



„Investori nie sú ohromení najnovšou colnou dohodou EÚ s USA. Augustový index je prvý, ktorý hodnotí túto dohodu a poskytuje globálny prehľad o nálade,“ uviedol Sentix a dodal, že investori majú obavy, „že tlak na exportne orientované odvetvia sa pravdepodobne zvýši“.