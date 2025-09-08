< sekcia Ekonomika
Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v septembri klesla
Citeľne sa zhoršilo aj hodnotenie súčasnej situácie, ako aj budúce očakávania investorov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. septembra (TASR) - Investorom v eurozóne aj v Nemecku sa v septembri opäť zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix, ktoré maria nádeje na oživenie hospodárstva regiónu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Prieskum odhalil, že index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, sa v septembri prepadol hlbšie do záporných hodnôt, na -9,2 bodu z augustových -3,7 bodu. To je jeho najnižšia úroveň za päť mesiacov.
Citeľne sa zhoršilo aj hodnotenie súčasnej situácie, ako aj budúce očakávania investorov.
Konkrétne, index súčasnej situácie sa znížil v septembri na -18,8 bodu z -13 bodov v predchádzajúcom mesiaci a index očakávaní klesol na 0,8 bodu zo 6 bodov.
To signalizuje, že obavy investorov o ekonomiku sa vracajú v plnej sile, uviedol Sentix a dodal, že letný optimizmus sa „rýchlo rozpadol“.
Hlavnou brzdou bolo Nemecko, kde sa celkový index dôvery prepadol o 9,4 bodu na -22,1 bodu, zatiaľ čo index súčasnej situácie sa znížil na -39 z -29 bodov a index očakávaní klesol na -3,5 bodu z 5 bodov v auguste, čím sa zvrátil predbežný optimizmus zaznamenaný počas leta a ožili pochybnosti o zotavení sa Nemecka z recesie.
Sentix poukázal aj na politickú nestabilitu vo Francúzsku, pokračujúcu slabosť nemeckého priemyslu, „nepriaznivú“ colnú dohodu Európskej únie s USA a vojnu na Ukrajine, ktoré spoločne majú negatívny vplyv na náladu.
Podľa Sentix existuje len málo náznakov jesenného oživenia eurozóny a upozornil, že tlak na exportne orientované odvetvia sa pravdepodobne v rámci novej colnej dohody s USA zintenzívni.
Inštitút dodal, že vzhľadom na opätovné oživenie obáv zo štátneho dlhu, najmä vo Francúzsku, zostávajú vyhliadky menového bloku smerom ku koncu roka krehké.
