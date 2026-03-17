Dôvera investorov v eurozóne klesla na jedenásťmesačné minimum
Autor TASR
Mannheim 17. marca (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa v marci prudko zhoršila. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index ekonomického sentimentu, ktorý vyjadruje očakávania investorov na najbližších šesť mesiacov, v eurozóne v marci v porovnaní s februárom klesol o 47,9 bodu na -8,5 bodu. Ide o jeho najnižšiu hodnotu za jedenásť mesiacov. Trh očakával, že index sa oslabí na úroveň 24 bodov.
Náladu výrazne zhoršila kríza na Blízkom východe, ktorá ohrozuje ceny a dodávateľské reťazce v celej Európe. Zhoršenie hospodárskej aktivity očakáva 32,2 % respondentov. Nijaké zmeny v hospodárskej aktivite nepredpokladá 44,1 % opýtaných a zlepšenie očakáva 23,7 % respondentov.
Indikátor súčasnej hospodárskej situácie v eurozóne v marci klesol o 16,3 bodu na úroveň -29,9 bodu a ukazovateľ inflačných očakávaní prudko vzrástol, a to o 78,9 bodu na hodnotu 79 bodov.
