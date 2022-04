Dôvera investorov v eurozóne klesla v apríli na takmer 2-ročné minimum

Frankfurt nad Mohanom 4. apríla (TASR) - Investorom v eurozóne sa tento mesiac zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku regiónu klesla na najnižšiu úroveň za takmer dva roky. TASR o tom informuje na základe prieskumu inštitútu Sentix, ktorý naznačuje začiatok recesie v eurozóne v 2. štvrťroku 2022.



Prieskum ukázal, že index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, sa v apríli 2022 znížil na -18 bodov z -7 bodov v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najmenšia hodnota od júla 2020 a horší výsledok ako pokles indexu na -9,2 bodu, ktorý predpovedali analytici.



Aj čiastkový index súčasných podmienok v apríli klesol na -5,5 zo 7,8 bodu. To je jeho najnižšia úroveň od apríla 2021. Znížil sa aj subindex očakávaní, a to na -29,8 z -20,8 bodu, čo je najmenej od decembra 2011.



Zatiaľ čo v marci po začatí u vojny na Ukrajine sa pokles indexu očakával, jeho strmý pád v apríli investorov prekvapil, uviedol Sentix.



Podľa inštitútu konflikt na Ukrajine a s ním súvisiace sankcie a neistoty tlačia ekonomiku eurozóny do recesie.



"Investori neočakávajú, že centrálna banka môže pribehnúť eurozóne na pomoc s uvoľnenejšou a expanzívnejšou menovou politikou v dôsledku stále vysokého tempa rastu inflácie," skonštatoval Sentix a dodal, že aj keď dôvera klesá na celom svete, nikde tak prudko ako v eurozóne.



"Žiadny región momentálne nedokáže odolať negatívnemu impulzu, dokonca aj dôležitý ázijský región už bojuje so stagnáciou," uvádza sa v správe.



Prieskum Sentix sa uskutočnil v dňoch od 31. marca do 2. apríla a zúčastnilo sa na ňom 1249 investorov.