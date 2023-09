Dôvera investorov v eurozóne klesla

Frankfurt nad Mohanom 4. septembra (TASR) - Investorom v eurozóne sa začiatkom septembra zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla. A to viac než sa očakávalo, keďže slabosť nemeckej ekonomiky zostala hlavnou brzdou regiónu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v septembri klesol na -21,5 bodu z -18,9 bodu v auguste. To je horší výsledok ako -20 bodov, ktoré očakávali analytici.



Podľa riaditeľa Sentixu Manfreda Hübnera je dôvodom najmä neistá situácia v Nemecku, kde je ekonomika najslabšia od júla 2020, keď ju spomalila prvá blokáda na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Slabosť v Nemecku tak zaťažuje hospodárstvo celej eurozóny ako celku, poznamenal Hübner s tým, že riziko globálnej recesie je menej vzdialené, ako by sa mohlo zdať.



Prieskum ďalej ukázal, že aj čiastkový index budúcich očakávaní investorov v eurozóne tento mesiac klesol na -21 bodov z -17,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Podindex súčasnej situácie sa znížil na -22 bodov, čo je jeho najmenšia hodnota od koronakrízy v júli 2020, pričom nižší bol len jediný raz, a to počas finančnej krízy v rokoch 2008/2009.



Hübner tiež v súvislosti s Nemeckom povedal, že "úplný nedostatok ekonomických schopností politického vedenia a obrovská neistota spôsobená energetickou krízou ťahajú nemeckú ekonomiku stále hlbšie do recesie".



Na prieskume sa zúčastnilo 1220 investorov a uskutočnil sa v dňoch medzi 31. augustom a 2. septembrom.