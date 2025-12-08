< sekcia Ekonomika
Dôvera investorov v eurozóne sa v decembri zlepšila
Podľa prieskumu sa index dôvery investorov v eurozóne v decembri zvýšil na -6,2 bodu z -7,4 bodu v novembri. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. decembra (TASR) - Investorom v eurozóne sa v decembri 2025 zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ale stále záporná hodnota indexu dôvery naznačuje, že ekonomika regiónu zostáva vo fáze stagnácie. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa prieskumu sa index dôvery investorov v eurozóne v decembri zvýšil na -6,2 bodu z -7,4 bodu v novembri. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov. Sentix však poznamenal, že euroregión má problém dosiahnuť väčšiu dynamiku pre slabý výkon Nemecka, jeho najväčšej ekonomiky.
Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index súčasnej situácie v eurozóne vzrástol v decembri na -16,5 z -17,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Podobne aj indikátor očakávaní sa zvýšil, a to na 4,8 z 3,3 bodu v novembri. Ale index dôvery investorov v Nemecku v decembri klesol na -22,7 bodu z -20,4 bodu v novembri a dosiahol najnižšiu hodnotu od apríla 2025.
Aj index súčasnej situácie v Nemecku sa znížil, a to na -41,8 z -38,3 bodu a index očakávaní klesol v decembri na -1,3 z -0,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Podľa Sentixu tieto údaje signalizujú, že oživenie nemeckej ekonomiky v blízkej budúcnosti je nepravdepodobné.
Podľa prieskumu sa index dôvery investorov v eurozóne v decembri zvýšil na -6,2 bodu z -7,4 bodu v novembri. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov. Sentix však poznamenal, že euroregión má problém dosiahnuť väčšiu dynamiku pre slabý výkon Nemecka, jeho najväčšej ekonomiky.
Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index súčasnej situácie v eurozóne vzrástol v decembri na -16,5 z -17,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Podobne aj indikátor očakávaní sa zvýšil, a to na 4,8 z 3,3 bodu v novembri. Ale index dôvery investorov v Nemecku v decembri klesol na -22,7 bodu z -20,4 bodu v novembri a dosiahol najnižšiu hodnotu od apríla 2025.
Aj index súčasnej situácie v Nemecku sa znížil, a to na -41,8 z -38,3 bodu a index očakávaní klesol v decembri na -1,3 z -0,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Podľa Sentixu tieto údaje signalizujú, že oživenie nemeckej ekonomiky v blízkej budúcnosti je nepravdepodobné.