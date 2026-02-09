< sekcia Ekonomika
Dôvera investorov v eurozóne stúpla na sedemmesačné maximum
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Dôvera investorov v eurozóne sa vo februári výrazne posilnila a dosiahla sedemmesačné maximum. Ukázal to prieskum inštitútu Sentix, ktorého výsledky zverejnil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index dôvery investorov vzrástol na 4,2 bodu z januárových -1,8 bodu. Hodnota indexu sa tak dostala najvyššie od júla 2025. Zároveň prekonala prognózu, že sa vo februári zlepší na -0,2 bodu. Dôvera investorov v eurozóne sa pritom zlepšila tretí mesiac v rade.
Vývoj indexu predstavuje záblesk nádeje pre ekonomiku eurozóny, uviedol inštitút Sentix. Recesia v menovom bloku sa pravdepodobne skončila, dodal. Ukazovateľ súčasnej situácie vo februári vzrástol na -6,8 bodu z januárových -13 bodov. Je to jeho najlepšia hodnota od apríla 2023. Indikátor očakávaní sa posilnil na sedemmesačné maximum 15,8 bodu z úrovne 10 bodov, na ktorej bol minulý mesiac.
Zlepšila sa aj nálada investorov v Nemecku, uviedol ďalej Sentix. Index ich dôvery stúpol na -6,9 bodu z januárových -16,4 bodu. Vyšplhal sa tak najvyššie za sedem mesiacov. Ukazovateľ súčasnej situácie sa zlepšil na -27,5 bodu z januárovej úrovne -36 bodov. Indikátor očakávaní vzrástol na 16,3 bodu z hodnoty 5,5 bodu, na ktorej bol v januári. Vnímanie súčasnej situácie aj očakávania sú najlepšie od júla minulého roka.
