Dôvera investorov v eurozóne v januári vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 8. januára (TASR) - Investorom v eurozóne sa v januári 2024 zlepšila nálada. Ich dôvera v ekonomiku regiónu vzrástla, už tretí mesiac po sebe a na najvyššiu úroveň od mája 2023. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix, ktorý však zároveň upozornil, že vzhľadom na recesiu v Nemecku, obrat k lepšiemu v 20-člennom menovom bloku ešte nie je definitívny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v januári 2024 zvýšil na -15,8 bodu z -16,8 bodu v decembri.



Ekonómovia však očakávali ešte o niečo lepší výsledok, a to nárast indexu na -15,5 bodu. Sentix v tejto súvislosti upozornil na slabý výsledok Nemecka, kde index dôvery klesol. Podľa inštitútu je tak nepravdepodobné, že v euroregióne už došlo k obratu vzhľadom na situáciu v Nemecku, ktorého ekonomika je stále v recesii.



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index očakávaní v eurozóne v januári vzrástol, už štvrtý mesiac v rade, a to na -8,8 bodu z -9,8 bodu v decembri. To je jeho najvyššia hodnota od vlaňajšieho februára.



A zároveň index súčasnej situácie v eurozóne sa v januári zvýšil na -22,5 z -23,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To bol jeho tretí medzimesačný nárast po sebe.



Na prieskume sa zúčastnilo 1282 investorov a uskutočnil sa v dňoch medzi 4. a 6. januárom.