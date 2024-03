Dôvera investorov v eurozóne v marci vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 4. marca (TASR) - Investorom v eurozóne sa v marci 2024 zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku regiónu vzrástla na najvyššiu úroveň od apríla 2023. Hodnota indexu však zostala negatívna, pričom ekonómovia varovali pred "pretrvávajúcou" recesiou v Nemecku. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa index dôvery Sentix, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v marci 2024 zvýšil na -10,5 bodu z -12,9 vo februári. Prekonal tak aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne -11 bodov.



Prieskum ďalej odhalil, že aj čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne v marci vzrástol, už šiesty mesiac po sebe, a to na -2,3 bodu z -5,5 vo februári, čo je jeho najvyššia hodnota od februára 2022.



A v marci sa zvýšil aj index súčasnej situácie v eurozóne, piaty mesiac v rade, na -18,5 z -20 bodov v predchádzajúcom mesiaci.



Napriek týmto výsledkom sa podľa Sentixu "nedá hovoriť o typickom jarnom oživení". Je to preto, lebo Nemecko, najväčšia ekonomika euroregiónu, zápasí s recesiou, čo brzdí zotavovanie eurozóny ako celku. V ostatných globálnych regiónoch vyzerá situácia priaznivejšie, dodáva správa.