Dôvera investorov v eurozóne v novembri vzrástla

Frankfurt nad Mohanom 6. novembra (TASR) - Investorom v eurozóne sa v novembri 2023 zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku regiónu vzrástla. A viac, ako predpovedali analytici, pričom ich očakávania do budúcnosti sú najvyššie od februára tohto roka. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v novembri 2023 zvýšil na -18,6 bodu z -21,9 v októbri. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne -22,2 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že aj čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne tento mesiac vzrástol, už druhý mesiac po sebe, a to na -10 bodov z októbrových -16,8 bodu. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od februára 2023.



Nižšie záporné hodnoty indexov sú prvými náznakmi zlepšovania situácie. Ale na to, aby bolo možné jasne povedať, že sa zlepšuje, je potrebné aby bola hodnota indexu očakávaní pozitívna, upozornil riaditeľ Sentix Patrick Hussy.



Index súčasnej situácie sa pritom v novembri zvýšil len veľmi mierne, na -26,8 bodu z -27 bodov v októbri.



Na prieskum sa zúčastnilo 1203 investorov a uskutočnil sa v dňoch 2. až 4. novembra.